З жовто-блакитними серцями у вухах: британська політикиня Пенні Мордонт відвідала кінні перегони

Вона поєднала темні відтінки в одязі, але розбавила їх гламурними туфлями.

Пенні Мордонт — лідерка Палати громад та пані-лорд-голова Ради. Раніше вона обіймала посаду міністерки оборони Великої Британії.

Днями 50-річний політикиня відвідала кінні перегони Кубок Гудвуда, які відбулися у місті Чічестері.

На Пенні була сіра плісована спідниця-міді, яку вона поєднала з вільною шовковою блузою насиченого синього відтінку. Це вбрання доповнили гламурні сріблясті туфлі на невеликих підборах, чорна строга сумка з короткими ручками та сонцезахисні окуляри.

Пенні Мордонт / Фото: Associated Press

Також Пенні зробила укладання та легкий макіяж. Особливу увагу привернули сережки політикині, адже вони були виготовлені з бісеру у вигляді маленьких жовто-блакитних сердець.

Пенні Мордонт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що про Пенні Мордонт нещодавно говорили всі, адже вона та жінка з мечем, яка була однією з головних фігур на коронації Чарльза III.

Пенні Мордонт на коронації Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

На церемонії лідерка Палати громад несла Державний меч 17 століття. Це був перший випадок в історії, коли цей меч, прикрашений дорогоцінним камінням, несла і підносила монарху жінка.

Пенні Мордонт на коронації Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Пенні Мордонт на коронації Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

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