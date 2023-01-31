З жовто-синьою стрічкою на грудях: королева Соня зустрілася з українцями в Осло

Королева Норвегії Соня сьогодні зустрілася з українцями, які тимчасово мешкають в Осло.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України багато наших громадян перебралися жити до країн Європи. Деякі з них отримали притулок у Норвегії.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Її Величність королева Соня відвідала сьогодні українських біженців. Компанію їй склала пані мер Осло Маріанна Борген.

85-річна королева Соня прийшла на зустріч у скромній сукні з поясом на талії та пришпиленою до грудей брошкою зі стрічками синього та жовтого кольорів. У вухах у королеви були лаконічні сережки, волосся укладене, а на обличчі — макіяж.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Виходила із зустрічі Соня з кількома букетами, загорнутими в папір синіх та жовтих кольорів, що символізує прапор України. На плечі Соня накинула пончо, була взута в чорні гостроносі балетки і на плечі в неї висіла маленька сумка на ремінці-ланцюжку.

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