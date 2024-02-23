З зіпсованим укладанням і в м'ятих штанях: королева Максима відвідала новий захід

Королева Максима ніколи не засмучується, коли щось псує її образи, які її Величність обирає для своїх публічних виходів.
Вчора королева Нідерландів була присутня на заході у Скаутському клубі Альберта Швейцера у Вердені. Темою цієї зустрічі була: "Молоді лідери формують майбутнє".
Максима одяглася цього дня у вовняне пальто кольору вівсянки від Massimo Dutti, молочний блейзер від Natan Couture та штани від цього ж бренду, які були зі стрілками та поясом на талії, і трохи пом'ялися, поки королева їхала в автомобілі. Також під костюм Її Величність одягла вовняний джемпер з високою горловиною та взула шкіряні чоботи Gianvito Rossi на підборах тілесного кольору.
Цього дня на вулиці була вітряна погода і, як часто буває, укладання королеви було зіпсовано. Але тільки не настрій.
Днем раніше королева Максима відвідала сесію "Більше мистецтва і культури в школі" в Poppodium De Spot в Мідделбурзі. Там дружина короля з'явилася в абсолютно білому аутфіті і мала чудовий вигляд.
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