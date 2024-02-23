З зіпсованим укладанням і в м'ятих штанях: королева Максима відвідала новий захід

Королева Максима ніколи не засмучується, коли щось псує її образи, які її Величність обирає для своїх публічних виходів.

Вчора королева Нідерландів була присутня на заході у Скаутському клубі Альберта Швейцера у Вердені. Темою цієї зустрічі була: "Молоді лідери формують майбутнє".

Максима одяглася цього дня у вовняне пальто кольору вівсянки від Massimo Dutti, молочний блейзер від Natan Couture та штани від цього ж бренду, які були зі стрілками та поясом на талії, і трохи пом'ялися, поки королева їхала в автомобілі. Також під костюм Її Величність одягла вовняний джемпер з високою горловиною та взула шкіряні чоботи Gianvito Rossi на підборах тілесного кольору.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього дня на вулиці була вітряна погода і, як часто буває, укладання королеви було зіпсовано. Але тільки не настрій.

Днем раніше королева Максима відвідала сесію "Більше мистецтва і культури в школі" в Poppodium De Spot в Мідделбурзі. Там дружина короля з'явилася в абсолютно білому аутфіті і мала чудовий вигляд.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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