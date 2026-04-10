ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

За день до смерті: король Чарльз розкрив подробиці своєї останньої бесіди з батьком принцом Філіпом

Раніше ми згадували, що від моменту смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького минуло п'ять років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз та його батько принц Філіп

Чарльз і його батько принц Філіп / © ALS Association

Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року, а його син король Чарльз раніше в документальному фільмі ВВС розповів про те, якою була його остання розмова з батьком.

У фільмі «Принц Філіп: Королівська родина пам'ятає», який вийшов в ефір невдовзі після його смерті, Чарльз розповів, що вони обговорювали в тій останній розмові 100-річчя герцога Единбурзького, яке мало відбутися 10 червня 2021 року.

Принц Філіп, герцог Единбурзький / © Associated Press

«Я сказав голосно: „Ми говоримо про твій день народження“, тому що він трохи оглух. А він спитав: „Що?“ І я відповів: „Ми говоримо про твій день народження і про те, чи буде святковий обід“», - згадував Чарльз.

Сміючись, Чарльз продовжив: «А він сказав: „Ну, я ж мушу дожити до цього, правда?“». Після паузи Чарльз додав: “Я сказав: Я знав, що ти так скажеш! У будь-якому випадку це приємний спогад».

Документальний фільм було знято на початку 2021 року і спочатку замислювався, як частина святкування 100-річчя герцога, пише Hello!.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II і принц Філіп / © Associated Press

Після трагічної смерті Філіпа 9 квітня у віці 99 років програма була змінена і тепер включає інтерв'ю з його сім'єю, записані до та після його смерті.

У заході взяли участь усі діти Єлизавети та Філіпа – король Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард, а також дорослі онуки пари. Сім'я поділилася кількома милими і кумедними історіями про покійного герцога, особливо підкресливши почуття гумору Філіпа та його любов до розіграшів.

Раніше ми згадували, як змінилося життя родини Віндзорів за п'ять років після смерті принца Філіпа.

Принц Філіп, герцог Единбурзький / © ALS Association

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie