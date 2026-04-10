За день до смерті: король Чарльз розкрив подробиці своєї останньої бесіди з батьком принцом Філіпом
Раніше ми згадували, що від моменту смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького минуло п'ять років.
Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року, а його син король Чарльз раніше в документальному фільмі ВВС розповів про те, якою була його остання розмова з батьком.
У фільмі «Принц Філіп: Королівська родина пам'ятає», який вийшов в ефір невдовзі після його смерті, Чарльз розповів, що вони обговорювали в тій останній розмові 100-річчя герцога Единбурзького, яке мало відбутися 10 червня 2021 року.
«Я сказав голосно: „Ми говоримо про твій день народження“, тому що він трохи оглух. А він спитав: „Що?“ І я відповів: „Ми говоримо про твій день народження і про те, чи буде святковий обід“», - згадував Чарльз.
Сміючись, Чарльз продовжив: «А він сказав: „Ну, я ж мушу дожити до цього, правда?“». Після паузи Чарльз додав: “Я сказав: Я знав, що ти так скажеш! У будь-якому випадку це приємний спогад».
Документальний фільм було знято на початку 2021 року і спочатку замислювався, як частина святкування 100-річчя герцога, пише Hello!.
Після трагічної смерті Філіпа 9 квітня у віці 99 років програма була змінена і тепер включає інтерв'ю з його сім'єю, записані до та після його смерті.
У заході взяли участь усі діти Єлизавети та Філіпа – король Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард, а також дорослі онуки пари. Сім'я поділилася кількома милими і кумедними історіями про покійного герцога, особливо підкресливши почуття гумору Філіпа та його любов до розіграшів.
