За день до вінчання: спогади принцеси Діани про те, як вона провела останню ніч перед весіллям з принцом Чарльзом

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press

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Згадуючи день напередодні їхнього весілля, видання Daily Mail пише, що вечір перед вінчанням майбутня принцеса Уельська провела з сестрами в Кларенс-гаусі.

Молода наречена, якій щойно виповнилося 20 років, не мала того дня щасливий вигляд. А через десять років вона зізналася журналісту Ендрю Мортону, що «напередодні ввечері у неї стався дуже сильний напад булімії».

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

У період від 1991 до 1992 рік принцеса Діана записувала аудіокасети для Мортона, які стали основним джерелом його авторизованої біографії «Діана: її правдива історія», яка стала бестселером.

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У записах Діана розповідає, що її публічний образ часто дуже відрізнявся від її реальної особистості.

«Я з’їла все, що змогла знайти, що тішило мою сестру, і ніхто не розумів, що відбувається», — сказала Діана про день напередодні її весілля з Чарльзом. «Це було дуже таємно. Тієї ночі мені було погано, як папузі. Це було яскраве свідчення того, що відбувалося».

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Діані було важко заснути тієї ночі. І ось настав ранок.

«Я була дуже, дуже спокійна, смертельно спокійна», — сказала Діана.

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«Я почувалася ягнятком на заклання. Я знала це і нічого не могла з цим вдіяти», — згадувала майбутня принцеса.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Нагадаємо, 29 липня 1981 року, 44 роки тому, Діана Спенсер вийшла заміж за Чарльза у соборі Святого Павла у присутності 3500 гостей.

Раніше ми вже розповідали п’ять фактів, яких ви не знали про весілля Діани та Чарльза.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Весільна сукня принцеси Діани під час попереднього перегляду виставки Diana: A Celebration в Національному центрі конституції в Філадельфії, 1 жовтня 2009 рік / © Associated Press Дизайнерка Елізабет Емануель з двома сукнями і блузкою, які вона спроєктувала для принцеси Діани на аукціоні в Лондоні. / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Getty Images Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press