ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

За день до вінчання: спогади принцеси Діани про те, як вона провела останню ніч перед весіллям з принцом Чарльзом

Сьогодні виповнюється 44 роки від дня весілля леді Діани Спенсер та принца Уельського Чарльза. Вони одружилися 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Весілля принцеси Діани та принца Чарльза

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press

Згадуючи день напередодні їхнього весілля, видання Daily Mail пише, що вечір перед вінчанням майбутня принцеса Уельська провела з сестрами в Кларенс-гаусі.

Молода наречена, якій щойно виповнилося 20 років, не мала того дня щасливий вигляд. А через десять років вона зізналася журналісту Ендрю Мортону, що «напередодні ввечері у неї стався дуже сильний напад булімії».

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

У період від 1991 до 1992 рік принцеса Діана записувала аудіокасети для Мортона, які стали основним джерелом його авторизованої біографії «Діана: її правдива історія», яка стала бестселером.

У записах Діана розповідає, що її публічний образ часто дуже відрізнявся від її реальної особистості.

«Я з’їла все, що змогла знайти, що тішило мою сестру, і ніхто не розумів, що відбувається», — сказала Діана про день напередодні її весілля з Чарльзом. «Це було дуже таємно. Тієї ночі мені було погано, як папузі. Це було яскраве свідчення того, що відбувалося».

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Діані було важко заснути тієї ночі. І ось настав ранок.

«Я була дуже, дуже спокійна, смертельно спокійна», — сказала Діана.

«Я почувалася ягнятком на заклання. Я знала це і нічого не могла з цим вдіяти», — згадувала майбутня принцеса.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Нагадаємо, 29 липня 1981 року, 44 роки тому, Діана Спенсер вийшла заміж за Чарльза у соборі Святого Павла у присутності 3500 гостей.

Раніше ми вже розповідали п’ять фактів, яких ви не знали про весілля Діани та Чарльза.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза Уельського, 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press

Весільна сукня принцеси Діани під час попереднього перегляду виставки Diana: A Celebration в Національному центрі конституції в Філадельфії, 1 жовтня 2009 рік / © Associated Press

Весільна сукня принцеси Діани під час попереднього перегляду виставки Diana: A Celebration в Національному центрі конституції в Філадельфії, 1 жовтня 2009 рік / © Associated Press

Дизайнерка Елізабет Емануель з двома сукнями і блузкою, які вона спроєктувала для принцеси Діани на аукціоні в Лондоні. / © Associated Press

Дизайнерка Елізабет Емануель з двома сукнями і блузкою, які вона спроєктувала для принцеси Діани на аукціоні в Лондоні. / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Getty Images

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Getty Images

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie