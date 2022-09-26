За кермом автомобіля: пес Патрон потішив підписників новим фото

Відомий собака-піротехнік сфотографувався в автівці і розповів про свого друга кота.

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину. На ній чотирилапа зірка у кольоровому нашийнику зазнімкована на кермом автомобіля. Собака радісно дивиться у вікно.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі Патрон розповів про свого друга – котячого мера Львова – Левчика. Вони разом мають справу, про яку розкажуть після перемоги.

"Я оголошую цей тиждень "Тижнем гігантських мрій". Думаю, настав час привести в дію котів. @lvivcitycat , вступиш в лави ЗССУ+коти? Ми займаємось поширенням добра, віри, любові і все що по списку.

Хто ще не знає Левчика — це котячий мер Львова, дуже поважна персона, тримає весь Захід України в строгих, але м’якеньких лапах. Маємо ми з Левчиком одну таємну справу, але про неї світ дізнається лише після перемоги. Всім гігантський лизь", - написав пес.

Нагадаємо, раніше Патрон показав фото у футболці зі своїм зображенням.

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