За кілька днів до пологів: який вигляд мала у свою першу вагітність принцеса Діана

Нам трапилося це миле архівне фото, на якому принцесу Уельську зазнімковано під час її першої вагітності. Фото було зроблено 17 червня 1982 року за кілька днів до народження їхнього первістка Вільяма, який народився 21 червня.

На знімку принцеса Діана зображена у ніжно-рожевій сукні для вагітних та білому кардигані, того дня вона була присутня на матчі з поло у Великому Віндзорському парку.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принцеса доповнила свій образ білими колготами, балетками, перлинним чокером на шиї, перлинними сережками та золотим браслетом. Принц Чарльз був зображений поруч із нею і одягнений у костюм для поло.

Нагадаємо, коли принцеса Діана була вагітна вдруге, вона часто носила рожеві вбрання і тому багато її шанувальників думали, що Діана чекає на дівчинку. Але, як ми вже знаємо, з'явився на світ другий син – принц Гаррі.

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом / Фото: Getty Images

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