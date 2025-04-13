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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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За кілька днів до візиту у Львів: принц Гаррі заявив, що виснажений судовими розглядами

Буквально за кілька днів до свого не оголошеного візиту в Україну герцог Сассекський відвідав рідну Велику Британію, де знову намагався довести у суді своє право на поліцейську охорону, яку фінансують платники податків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Такої охорони принца Гаррі та його сім’ю позбавили 2020 року, коли вони з Меган ухвалили рішення виїхати з Британії та скласти з себе обов’язки членів королівської родини, що працюють на корону.

Після двох днів слухань у Високому суді, принц Гаррі заявив, що його «гірші побоювання» щодо позбавлення його захисту з боку поліції підтвердилися доказами, отриманими приватно під час його судового розгляду проти Міністерства внутрішніх справ.

Принц Гаррі у Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі у Лондоні / © Associated Press

У коментарі The Telegraph герцог Сассекський заявив, що він «виснажений» і «пригнічений» судовим позовом.

Нагадаємо, 2020 року принц Гаррі і його дружина Меган склали з себе повноваження старших королівських осіб і відтоді герцог оскаржує відхилення його позову у Високому суді проти Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з рішенням Виконавчого комітету із захисту королівських осіб і громадських діячів (Ravec) про те, що він повинен отримувати інший ступінь захисту під час перебування у Великій Британії.

Цього року частина слухань проводилась у закритому режимі, щоб суд міг заслухати конфіденційні докази.

Гаррі та Меган / © Getty Images

Гаррі та Меган / © Getty Images

Як пише Hello! принц Гаррі припустив, що це рішення було спробою завадити йому та його дружині припинити роботу як членів королівської родини і переїхати за кордон, проте джерела в Букінгемському палаці категорично це заперечують.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що Гаррі відвідав український Львів із неоголошеним візитом, де зустрівся з жертвами війни, розв’язаної Росією в Україні та відвідав Superhumans Center.

Принц Гаррі у Львові

Принц Гаррі у Львові

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