За кілька місяців до смерті: конюх королеви Єлизавети II розповів про їхню останню прогулянку верхи

Террі Пендрі працював з королевою понад 28 років як її конюх у Віндзорському замку і розповів про їхню останню спільну кінну прогулянку у випуску подкасту Rosebud Джайлса Брендрета від 6 вересня.

Покійна королева була пристрасною наїзницею протягом усього свого життя і продовжувала їздити верхи все літо, доки не померла у вересні 2022 року.

"Востаннє вона їздила верхи 18 липня. Вона була досить крихкою. Вона могла залізти на підставку і наступити на Емму, але мені завжди доводилося її знімати", — згадує пан Пендрі.

Террі Пендрі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Згадуючи прогулянку королеви 18 липня, Пендрі сказав, що монархиня зробила дивовижне зауваження, коли вони разом вирушили в дорогу.

"Вона підійшла до Емми, і я схопився і пішов з нею. Вона подивилася на мене зверху вниз і сказала: "Зі мною такого не траплялося від того часу, як я була принцесою ... Хтось йшов поряд зі мною ось так" ", — згадує він.

Пан Пендрі пропонував залишити королеву в спокої або взяти іншого коня, щоб їхати поряд з нею, але Єлизавета II наполягла на тому, щоб він залишився, і дала добро, коли він попросив сфотографувати її для свого альбому, цитує його слова People.

"Я сказав: "Вашому поні 26, вам 96, це має бути рекорд!" — сказав він, на що Єлизавета II відповіла: "Думаю, ви маєте рацію".

Террі Пендрі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Наступного дня королева Єлизавета несподівано знову зайшла, перш ніж вирушити до замку Балморал у Шотландії, зупинившись для розмови та останнього прощання з Еммою. Чи була вона в роздумах, я не знаю, я справді не знаю. Вона просто подивилася на мене і сказала: "Ви були дуже грубі зі мною вчора", — спонукавши мене перепросити і запитати, чому?. "Вона відповіла: "Ви вказали на мій вік", а потім почала сміятися. То була вона. Востаннє, коли я її бачив", — згадує Террі Пендрі.

Королева померла 8 вересня 2022 року мирно уві сні у своєму улюбленому шотландському маєтку Балморал. Її поні Емма разом із Пендрі спостерігали за її похоронною процесією у Віндзорському замку 19 вересня.

Террі Пендрі та поні Емма в день похорону королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до другої річниці смерті монархині ми розповідали вам 12 несподіваних фактів про Єлизавету II.

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