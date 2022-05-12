За колишнім коханим Аліни Кабаєвої полюють підлеглі Путіна

До зустрічі з Путіним гімнастка Аліна Кабаєва перебувала кілька років у стосунках із капітаном міліції Давидом Муселіані. А зараз за ним полює особисте ЦРУ президента РФ.

Колишнього капітана поліції Давида Муселіані звинувачують Слідчий комітет Росії в розкраданні державних коштів, пов'язаних із серією диверсій в арктичних портах.

Передбачені злочини втікача були скоєні, коли він служив полковником, який відповідає за "антикримінальні заходи безпеки" в російській національній гвардії, яка підпорядковується безпосередньо Путіну, пише Daily Mail. Колишньому коханому Аліни Кабаєвої загрожує в'язниця, якщо його знайдуть у його іноземному притулку та екстрадують до Москви.

Путін та Кабаєва / Фото: Associated Press

Російський Слідчий комітет очолює однокурсник Путіна за університетом. Муселіані та інші підсудні звинувачуються в отриманні хабарів під час постачання снігоходів, всюдиходів та катерів арктичним силам гвардії. Звинувачення на адресу колишнього коханця Кабаєвої та чотирьох інших високопоставлених російських охоронців можуть призвести до ув'язнення терміном до п'яти років.

Повідомляється, що Муселіані перебуває у міжнародному розшуку в Росії.

Тим часом Аліна Кабаєва, у якої сьогодні день народження, за повідомленнями ЗМІ проводить його в Сочі, де також перебуває і президент Путін.

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