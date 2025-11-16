ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
За нею полювали папараці: який вигляд мала Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом

Це фото було зроблено фотографами на вулицях Лондона 18 років тому.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон / © Associated Press

На знімку, датованому 9 січня 2007 року, у свій 25-й день народження, Кейт Міддлтон зображена в Лондоні.

Вона була одягнена в коротку сукню, чорний жакет, щільні чорні колготи та замшеві чоботи на підборах. Волосся Кейт було розпущене, на її очах була чорна улюблена на той період підводка, у вухах сережки. Через плече Кейт висіла шкіряна сумка, а в руках були ключі від автомобіля.

Кейт Міддлтон 2007 року / © Associated Press

Кейт Міддлтон 2007 року / © Associated Press

Це фото папараці зробили за три роки до оголошення про заручини Кейт та принца Вільяма, які відбулися якраз цього дня, 16 листопада 2010 року. Вже на момент заручин 28-річна майбутня принцеса мала трохи інакший вигляд, ніж тоді у свої 25 в об’єктивах лондонських папараці.

Кейт і Вільям у день заручин, 2010 рік / © Associated Press

Кейт і Вільям у день заручин, 2010 рік / © Associated Press

