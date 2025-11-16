- Дата публікації
- Суспільство
- 307
- 1 хв
За нею полювали папараці: який вигляд мала Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом
Це фото було зроблено фотографами на вулицях Лондона 18 років тому.
На знімку, датованому 9 січня 2007 року, у свій 25-й день народження, Кейт Міддлтон зображена в Лондоні.
Вона була одягнена в коротку сукню, чорний жакет, щільні чорні колготи та замшеві чоботи на підборах. Волосся Кейт було розпущене, на її очах була чорна улюблена на той період підводка, у вухах сережки. Через плече Кейт висіла шкіряна сумка, а в руках були ключі від автомобіля.
Це фото папараці зробили за три роки до оголошення про заручини Кейт та принца Вільяма, які відбулися якраз цього дня, 16 листопада 2010 року. Вже на момент заручин 28-річна майбутня принцеса мала трохи інакший вигляд, ніж тоді у свої 25 в об’єктивах лондонських папараці.