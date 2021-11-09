За нею непросте рішення: чи стане Леді Луїза Віндзор принцесою

Вчора донька графа та графині Вессекських – леді Луїза Віндзор – відсвяткувала 18-річчя.

Леді Луїза тепер повнолітня і має ухвалити важливе для себе рішення. Вона обмірковує, чи вона прийме офіційний титул принцеси і чи приєднається до тих членів королівської сім'ї, які вже мають безліч офіційних обов'язків.

Леді Луїза Віндзор з батьками та братом / Associated Press

Згідно з Патентним листом 1917 року, всі діти спадкоємців монарха чоловічої статі — в даному випадку батька леді Луїзи, принца Едварда — мають князівський статус і можуть використовувати титул Його або Її Королівська Високість. Це правило пояснює, чому кузени леді Луїзи принцеса Беатріс та принцеса Євгенія отримали титули принцес відповідно до бажання їхнього батька, принца Ендрю. З іншого боку, це також пояснює, чому діти принцеси Анни – Зара Тіндалл та Пітер Філліпс, не мали права на ці титули, пише People.

Леді Луїза Віндзор з батьками Софі та Едвардом / Getty Images

У випадку з леді Луїзою її батько принц Едвард і мати графиня Софі вирішили дозволити своїм дітям (у Луїзи є 13-річний брат Джеймс, віконт Северн) зробити самостійно вибір, але тільки коли їм виповниться 18 років. І тепер, коли їй виповнилося 18, Луїза може прийняти офіційний титул Її Королівської Високості принцеси Луїзи Весекської, що передбачає більш формальну відповідальність, включаючи королівські обов'язки та заступництва. Чи наважиться Луїза на цей крок, як гадаєте?

Леді Луїза Віндзор / Getty Images

У списку претендентів на трон леді Луїза посідає шістнадцяте місце.

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