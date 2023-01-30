За рік передумав: принц Ендрю хоче розірвати мирову угоду з Вірджинією Джуфре

Повідомляється, що син королеви Єлизавети II, який у лютому 2022 року досяг мирової угоди з пані Джуфре, має намір спробувати скасувати її. Для цього він найняв двох голлівудських адвокатів Блер Берк, яку у вузьких колах називають "ротвейлером" (серед її клієнтів кінопродюсер Гарві Вайнштейн, Леонардо ДіКапріо та Різ Візерспун), а також Ендрю Бреттлер, з яким пані Берк нещодавно створила юридичну фірму в Лос-Анджелесі, пише express.co.uk.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Відомо, що герцог Йоркський доручив адвокатам вивчити можливість скасування угоди річної давності. Для цього Ендрю доведеться подати клопотання про скасування умови мирової угоди та довести, що мали місце такі речі, як помилка, нещасний випадок, шахрайство чи примус.

Нагадаємо, влітку 2021 року Вірджинія Джуфре подала цивільний позов у Нью-Йорку проти принца Ендрю, якого звинуватила у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. Герцог завжди свою провину заперечував, а в угоді заявив, що вважає Вірджинію жертвою жорстокого поводження та публічних нападок. Але знову ж таки свою провину не визнав.

Вірджинія Джуфре / Фото: Getty Images

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Від 2019 року принц Ендрю не виконує королівських та громадських обов'язків, ухваливши рішення відійти від справ. Минулого року принц повернув свої королівські заступництва та військові звання покійній королеві. А в лютому 2022-го уклав ту саму угоду, згідно з якою мав виплатити пані Джуфсре суму за приблизними оцінками від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів і 2 мільйони внести до благодійного фонду Вірджинії Джуфре. Тоді ж герцог заявив, що шкодує про дружбу з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном і визнав, що Вірджинія стала жертвою обставин, проте не визнав того, що був причетний до сексуального насильства.

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