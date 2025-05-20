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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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За руку з чоловіком: Меган Маркл поділилася ніжним фото з Гаррі на честь їхньої сьомої річниці весілля

Меган Маркл поділилася ще кількома фотографіями на честь річниці її весілля з принцом Гаррі, яке пара відсвяткувала 19 травня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Instagram.com/jakerosenberg

Сім років тому Меган і Гаррі одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Від того часу в житті пари відбулися кардинальні зміни. Вони склали із себе обов’язки членів королівської сім’ї, стали батьками двох дітей та переїхали жити до Каліфорнії.

Фото, автором якого став фотограф Джейк Розенберг, опублікували у Instagram бренду Меган Маркл As Ever.

На одному знімку знято природу і дві гарні пальми, а на другому принц Гаррі, який стоїть спиною до камери і Меган, яка стоїть напівбоком, тримає чоловіка за руку і широко усміхається. На ній біла довга сукня-балахон, а довге волосся розпущене. Принц Гаррі одягнений у кардиган та чорні штани.

/ © Instagram.com/jakerosenberg

© Instagram.com/jakerosenberg

«Іноді дві краще за одну.

Бажаю щасливої річниці нашій засновниці @meghan та її чоловікові принцу Гаррі», — підписано у підписі до світлин.

Зазначимо, що Джейк Розенберг, судячи з його сторінки в Instagram, часто працює з Меган і знімає її для різних проєктів.

Гаррі та Меган / © Instagram.com/jakerosenberg

Гаррі та Меган / © Instagram.com/jakerosenberg

Нагадаємо, у себе в блогу Маркл поділилася цілим колажем фотографій, показавши рідкісні знімки, які публіка ще не бачила.

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