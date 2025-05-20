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За руку з чоловіком: Меган Маркл поділилася ніжним фото з Гаррі на честь їхньої сьомої річниці весілля
Меган Маркл поділилася ще кількома фотографіями на честь річниці її весілля з принцом Гаррі, яке пара відсвяткувала 19 травня.
Сім років тому Меган і Гаррі одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Від того часу в житті пари відбулися кардинальні зміни. Вони склали із себе обов’язки членів королівської сім’ї, стали батьками двох дітей та переїхали жити до Каліфорнії.
Фото, автором якого став фотограф Джейк Розенберг, опублікували у Instagram бренду Меган Маркл As Ever.
На одному знімку знято природу і дві гарні пальми, а на другому принц Гаррі, який стоїть спиною до камери і Меган, яка стоїть напівбоком, тримає чоловіка за руку і широко усміхається. На ній біла довга сукня-балахон, а довге волосся розпущене. Принц Гаррі одягнений у кардиган та чорні штани.
«Іноді дві краще за одну.
Бажаю щасливої річниці нашій засновниці @meghan та її чоловікові принцу Гаррі», — підписано у підписі до світлин.
Зазначимо, що Джейк Розенберг, судячи з його сторінки в Instagram, часто працює з Меган і знімає її для різних проєктів.
Нагадаємо, у себе в блогу Маркл поділилася цілим колажем фотографій, показавши рідкісні знімки, які публіка ще не бачила.