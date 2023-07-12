За руку з чоловіком: Олена Зеленська у вбранні з птахами на грудях прийшла на вечерю у Литві

Перша леді підтримує українських дизайнерів і залюбки одягає їхні вбрання на різноманітні заходи.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у неформальній вечері у Президентському палаці у Вільнюсі, яку для учасників саміту НАТО організували президент Литви Гітанас Наусєда і перша леді Діана Наусєдєнє.
Там перша леді України з'явилася у красивому вбранні цікавого крою від української дизайнерки Лілії Літковської. На грудях вбрання було вишите птахами, які летять.
Аутфіт Олена доповнила бежевими туфлями на шпильках. Вона зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.
Зеленський був одягнений у сорочку і штани-карго кольору хакі, які поєднав із кросівками в тон.
Фотографи зробили милі кадри, як подружжя Зеленських трималося за руки.
Під час заходу Володимир і Олена поспілкувалися з першою леді Франції Бріжит Макрон.
Нагадаємо, на концерті у Вільнюсі на підтримку України Олена Зеленська з'явилася у красивій вишиванці ручної роботи від українського бренду GUNIA Project.
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