За руку з чоловіком: Олена Зеленська у вбранні з птахами на грудях прийшла на вечерю у Литві

Перша леді підтримує українських дизайнерів і залюбки одягає їхні вбрання на різноманітні заходи.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у неформальній вечері у Президентському палаці у Вільнюсі, яку для учасників саміту НАТО організували президент Литви Гітанас Наусєда і перша леді Діана Наусєдєнє.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Там перша леді України з'явилася у красивому вбранні цікавого крою від української дизайнерки Лілії Літковської. На грудях вбрання було вишите птахами, які летять.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Аутфіт Олена доповнила бежевими туфлями на шпильках. Вона зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Зеленський був одягнений у сорочку і штани-карго кольору хакі, які поєднав із кросівками в тон.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Фотографи зробили милі кадри, як подружжя Зеленських трималося за руки.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Під час заходу Володимир і Олена поспілкувалися з першою леді Франції Бріжит Макрон.

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Олена і Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на концерті у Вільнюсі на підтримку України Олена Зеленська з'явилася у красивій вишиванці ручної роботи від українського бренду GUNIA Project.

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