За руку з чоловіком: сяйлива принцеса Раджва відвідала захід із кронпринцем Хусейном

Принцеса Раджва та її чоловік кронпринц Хусейн провели день із групою йорданських дітей із дитячих будинків.
Кронпринц Хусейн – майбутній король Йорданії – опублікував кілька фотографій у своєму Instagram, а також поділився відео та написав:
"Раджва і я були дуже раді розділити сьогоднішній іфтар із дітьми з дитячих будинків".
Принцеса мала приголомшливий вигляд у струмливому вбранні пісочно-золотого кольору, доповненому пальтом-накидкою до тону і коричневою сумочкою теж до тону. Раджва уклала своє блискуче волосся хвилями, що спадають на спину, і доповнила образ елегантними золотими сережками. Хусейн був одягнений у чорні штани та чорну футболку-поло.
Іфтар – вечірній прийом їжі, який мусульмани їдять, щоб завершити свій щоденний піст під час Рамадану, і який дає можливість провести час із близькими та суспільством.
Пара відвідала іфтар у Дитячому музеї в Аммані, де діти з 14 різних центрів соціального забезпечення по всій Йорданії могли погратись з інтерактивними експонатами та зустрітися з членами королівської родини.
Нагадаємо, минулого разуми бачили принцесу Раджву на сімейному прийомі у бузковій сукні та накидці з вишивкою.
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