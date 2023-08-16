За руку з чоловіком та з бантом у волоссі: як принцеса Маргарет ходила на пляж

На цьому архівному знімку принцесу зображено на Багамах разом з її чоловіком фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом, графом Сноудоном 1967 року. Тримаючись за руки Маргарет і Тоні були зображені на понтоні на Багамах.

Принцеса одягнена у милу коротку сукню без рукавів, а у неї у волоссі обруч із блакитним бантом, а у вухах великі золоті сережки. Маргарет тримає в руці плетену білу сумку і взута в балетки. Її чоловік Тоні у смугастих штанях зі світлою сорочкою.

Принцеса Маргарет із чоловіком Тоні Армстронг-Джонсом / Фото: Getty Images

Пара має дуже щасливий вигляд. Про своє розлучення пара оголосила у березні 1976 року. Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Маргарет відпочивала на острові Мюстік.

Принцеса Маргарет на Мюстіку / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

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