За руку з чоловіком та з бантом у волоссі: як принцеса Маргарет ходила на пляж

Принцеса Маргарет любила вести богемний спосіб життя, а також відпочивати на розкішних курортах.
На цьому архівному знімку принцесу зображено на Багамах разом з її чоловіком фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом, графом Сноудоном 1967 року. Тримаючись за руки Маргарет і Тоні були зображені на понтоні на Багамах.
Принцеса одягнена у милу коротку сукню без рукавів, а у неї у волоссі обруч із блакитним бантом, а у вухах великі золоті сережки. Маргарет тримає в руці плетену білу сумку і взута в балетки. Її чоловік Тоні у смугастих штанях зі світлою сорочкою.
Пара має дуже щасливий вигляд. Про своє розлучення пара оголосила у березні 1976 року. Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Маргарет відпочивала на острові Мюстік.
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