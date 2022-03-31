За руку з дружиною: бельгійський король та королева прибули до Тронної зали на захід

Бельгійська королівська родина відвідала щорічний весняний концерт у Королівському палаці в Брюсселі.
Повідомляється, що король і королева присвятили цей весняний концерт усім, хто брав участь у боротьбі з COVID-19 протягом останніх двох років.
Таким чином, аудиторія у Тронному залі складалася з медичного персоналу, фармацевтів, членів провінційних кризових підрозділів, поліції та інших установ.
Фотографи заскочили королівську пару дорогою до зали. Король Філіп вів свою дружину Матильду за руку. Такі кадри рідко можна зробити, як правило, згідно з королівським протоколом, королівські особи не ходять за руки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бельгійське королівське подружжя відкрило двері для біженців з України. Королівський палац підтвердив, що пара надасть два будинки, в яких можуть розміститися три сім'ї біженців. Будинки розташовані у власності, що належить Королівському пожертвуванню, яке буде перепрофільовано для допомоги нужденним.
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