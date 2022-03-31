За руку з дружиною: бельгійський король та королева прибули до Тронної зали на захід

За руку з дружиною: бельгійський король та королева прибули до Тронної зали на захід

Бельгійська королівська родина відвідала щорічний весняний концерт у Королівському палаці в Брюсселі.

Повідомляється, що король і королева присвятили цей весняний концерт усім, хто брав участь у боротьбі з COVID-19 протягом останніх двох років.

Король Філіп та королева Матильда / Getty Images

Таким чином, аудиторія у Тронному залі складалася з медичного персоналу, фармацевтів, членів провінційних кризових підрозділів, поліції та інших установ.

Король Філіп та королева Матильда / Getty Images

Фотографи заскочили королівську пару дорогою до зали. Король Філіп вів свою дружину Матильду за руку. Такі кадри рідко можна зробити, як правило, згідно з королівським протоколом, королівські особи не ходять за руки.

Король Філіп та королева Матильда / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бельгійське королівське подружжя відкрило двері для біженців з України. Королівський палац підтвердив, що пара надасть два будинки, в яких можуть розміститися три сім'ї біженців. Будинки розташовані у власності, що належить Королівському пожертвуванню, яке буде перепрофільовано для допомоги нужденним.

Король Філіп та королева Матильда / Getty Images

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