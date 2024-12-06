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За руку з дружиною: брат принцеси Уельської відвідав концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві

За руку з дружиною: брат принцеси Уельської відвідав концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевене / Фото: Getty Images

Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – з дружиною Алізе Тевене – приїхали на різдвяний концерт до Вестмінстерського абатства сьогодні.

Молодший брат принцеси Кейт був зображений дорогою з абатства після заходу. Джеймс був у пальті-шинелі, білій сорочці і з бордовою краваткою, в тон а їй до тону він підібрав шкарпетки і взув шкіряні лофери. Він тримав за руку Алізе, яка була в оксамитовому жакеті та штанях від Sezane, в руках несла невелику руду сумку Longchamp, а взута була в лаковані туфлі бордового кольору.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевене / © Getty Images
Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевене / Фото: Getty Images

На шиї у Алізе був великий білий бант, волосся вона розпустила і зібрала шпилькою і зробила легкий макіяж. У вухах у неї виблискували ледь помітні сережки-цвяшки з діамантами.

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