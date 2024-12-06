За руку з дружиною: брат принцеси Уельської відвідав концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві

Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – з дружиною Алізе Тевене – приїхали на різдвяний концерт до Вестмінстерського абатства сьогодні.
Молодший брат принцеси Кейт був зображений дорогою з абатства після заходу. Джеймс був у пальті-шинелі, білій сорочці і з бордовою краваткою, в тон а їй до тону він підібрав шкарпетки і взув шкіряні лофери. Він тримав за руку Алізе, яка була в оксамитовому жакеті та штанях від Sezane, в руках несла невелику руду сумку Longchamp, а взута була в лаковані туфлі бордового кольору.
На шиї у Алізе був великий білий бант, волосся вона розпустила і зібрала шпилькою і зробила легкий макіяж. У вухах у неї виблискували ледь помітні сережки-цвяшки з діамантами.
Читайте також:
- У білому пальті та чорних човниках: мама принцеси Уельської викликала фурор на різдвяному заході дочки
- Приїхали підтримати Кейт: принц Вільям з дітьми у стильних образах з'явилися у Вестмінстерському абатстві
- У червоному пальті з великим бантом на грудях: принцеса Кейт у яскравому образі приїхала на різдвяний концерт