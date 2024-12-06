За руку з дружиною: брат принцеси Уельської відвідав концерт Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві

Брат принцеси Уельської – Джеймс Міддлтон – з дружиною Алізе Тевене – приїхали на різдвяний концерт до Вестмінстерського абатства сьогодні.

Молодший брат принцеси Кейт був зображений дорогою з абатства після заходу. Джеймс був у пальті-шинелі, білій сорочці і з бордовою краваткою, в тон а їй до тону він підібрав шкарпетки і взув шкіряні лофери. Він тримав за руку Алізе, яка була в оксамитовому жакеті та штанях від Sezane, в руках несла невелику руду сумку Longchamp, а взута була в лаковані туфлі бордового кольору.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевене / Фото: Getty Images

На шиї у Алізе був великий білий бант, волосся вона розпустила і зібрала шпилькою і зробила легкий макіяж. У вухах у неї виблискували ледь помітні сережки-цвяшки з діамантами.

Читайте також:

Концерт Together at Christmas принцеси Уельської (15 фото)