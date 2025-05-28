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Слідами поїздки Чарльза до Канади: палац показав культове фото королеви Єлизавети II і принца Філіпа
Букінгемський палац поділився архівним знімком королеви Єлизавети зі знаменитої події, яка сталася 1957 року.
Вчора під час візиту до Канади король Чарльз III відкрив засідання парламенту в Оттаві, ставши першим монархом, який зробив це після королеви Єлизавети II 1957 року.
У соцмережі X палац поділився архівним фото королеви Єлизавети II, коли вона відвідувала такий самий захід разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом.
«Королева Єлизавета II виступає на 23-й сесії канадського парламенту 1957 року», — написано під знімком, який надала Бібліотека та архіви Канади.
Нагадаємо, на церемонії відкриття сесії парламенту був присутній колишній прем’єрміністр країни Джастін Трюдо. Він прийшов у класичному костюмі, але підібрав до нього взуття, про яке потім усі говорили.