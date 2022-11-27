Забрудила пальто під час королівського виходу: із графинею Софі стався невеликий конфуз

Під час свого візиту графиня Софі оглянула найновішу виставку зоопарку - Долину мавп, разом з дітьми створювала їстівні різдвяні вінки для кільцехвостих лемурів зоопарку і відвідала Rainforest Life, єдиний живий тропічний ліс Лондона, де вона погодувала жовтоголового лева-тамарину та червону мавпу Тіті.

Графіня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Цього дня Софі була у світло-сірому пальті від Suzannah London, зелених штанях-кльош від Emilia Wickstead і підібрала сірі ботильйони із замші від Jimmy Choo та доповнила аутфіт шарфом від Joules з принтом птахів.

У вухах у Софі були красиві золоті сережки з кольоровим камінням, волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж з блискучими тінями на віках.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Погода цього дня в Лондоні, зважаючи на все, була дощова і графиня Вессекська трохи забруднила своє пальто. Але її настрій від цього не зіпсувався.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

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