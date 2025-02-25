Забула оновити манікюр: леді Вікторія Герві сходила на фешншоу

Вона відвідала показ Maison Sara Chraibi та Maison Artc, представлений Morocco Kingdom Of Ligh у межах Лондонського тижня моди. Приїхала леді Вікторія на івент у білій сорочці, асиметричній мініатюрній спідниці, кардигані, розшитому паєтками та ботильйонах зі зміїної шкіри.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

У неї через плече висіла пудрова сумка на ремінці-ланцюжку, вона розпустила волосся, одягла сережки-черепашки з перлів, кілька браслетів на зап'ястя і перлинну каблучку на палець. У леді Вікторії був світлий манікюр, а на великому пальці правої руки він був відсутній.

Манікюр леді Вікторії Герві / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Вікторія Герві сходила на показ Helen Anthony під час Тижня моди в Лондоні. Показ відбувся у готелі Londoner Hotel.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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