Забула про свій же лайфгак: Зара Тіндал загрузла підборами у траві

На садовій вечірці в Букінгемському палаці дочка принцеси Анни продемонструвала, як не зіпсувати підбори, взуваючи таке взуття на захід на траві. Але на кінних перегонах в Аскоті своїм же лайфгаком Зара Тіндал не скористалася.

Учора Зара Тіндалл разом із чоловіком Майком вже за традицією відвідали перший день королівських перегонів Royal Ascot. Захід стартував у вівторок 18 червня.

Зара носила цього дня жовту сукню з поясом на талії від Laura Green, а до неї підібрала білий клатч Sovereign та замшеві туфлі на підборах Emmy London. Йти в такому взутті на високих підборах по траві було дуже не зручно, і Зара чомусь не скористалася своїм же лайфгаком і не одягла спеціальні пластикові накладки для підборів, щоб їх не зіпсувати. Тим часом підбори Тіндалл постійно грузли в траву і це зняли на фото.

Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Втім, така неприємність не зіпсувала настрою доньки принцеси Анни. А її образ, який був доповнений капелюхом блідо-жовтого кольору Sarah Cant Millinery та знімними сережками з жовтого золота 18 карат з лимонним кварцем та діамантами огранювання "кушон" від Calleija Jewellers був чудовим.

Зара і Майл Тіндалли / Фото: Getty Images

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