Забула зняти етикетку: із сукнею Меган Маркл стався конфуз на публіці

За всі роки життя в британській королівській родині з герцогинею Сассекською відбулося лише кілька конфузних ситуацій.

Один із них трапився, коли принц Гаррі та Меган Маркл відвідували 16-денне турне містами Австралії, Фіджі, Тонги та Нової Зеландії.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Прибувши до аеропорту, Меган сяяла в червоній сукні Self-Portrait з тонким ремінцем на талії та чорних туфлях-човниках на шпильках. Коли вона спускаллась трапом на подолі сукні герцогині фотографи помітили незрізану бирку. Мабуть, стилісти чи помічники герцогині Сассекської тоді забули її зняти і так Меган опинилася в незручній ситуації.

Невідомо, чи Меган про цей конфуз знала, але трималася вона на публіці гідно і знаку не подала, навіть якщо і знала.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам інший конфуз, який стався із герцогинею Сассекською у січні 2020 року. За день до того, як вони з Гаррі вирішили оголосити сім'ї, що складають королівські повноваження, пара відвідала Канада Хаус у Лондоні. А Меган тоді заскочили з мокрими пахвами.

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