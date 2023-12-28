Зачарувала всіх: онука принцеси Анни пустувала на різдвяній прогулянці

На Різдво члени британської королівської родини вирушили на прогулянку від Сандрінгема до церкви Святої Марії Магдалини на службу.

Королівські шанувальники звернули увагу на зухвалу поведінку 5-річної Лени Тіндалл – молодшої дочки Зари та Майка Тіндалл.

Лена Тіндалл із мамою Зарою / Фото: Getty Images

Коли королівська сім'я залишала церкву Святої Марії Магдалини, юна дівчинка всіляко дуркувала зі своїм татом і з мамою. Збоку могло здатися, що Лена скандалила, але насправді ні. Вона просто активна п'ятирічна дитина, а діти, як відомо, часом вимагають від батьків більше уваги.

Лена Тіндалл з татом Майком / Фото: Getty Images

Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

До речі, публіку також дуже зачарував момент, де принц Луї (молодший син Уельських) йшов за руку зі старшою сестрою Лени Тіндалл – Мією Тіндалл. Це фото розлетілося всіма ЗМІ.

Принц і принцеса Уельські на службі в Сандрінгемі, принц Луї та Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

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