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Зачарувала всіх: онука принцеси Анни пустувала на різдвяній прогулянці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Зачарувала всіх: онука принцеси Анни пустувала на різдвяній прогулянці

Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

На Різдво члени британської королівської родини вирушили на прогулянку від Сандрінгема до церкви Святої Марії Магдалини на службу.

Королівські шанувальники звернули увагу на зухвалу поведінку 5-річної Лени Тіндалл – молодшої дочки Зари та Майка Тіндалл.

Лена Тіндалл із мамою Зарою / © Getty Images
Лена Тіндалл із мамою Зарою / Фото: Getty Images

Коли королівська сім'я залишала церкву Святої Марії Магдалини, юна дівчинка всіляко дуркувала зі своїм татом і з мамою. Збоку могло здатися, що Лена скандалила, але насправді ні. Вона просто активна п'ятирічна дитина, а діти, як відомо, часом вимагають від батьків більше уваги.

Лена Тіндалл з татом Майком / © Getty Images
Лена Тіндалл з татом Майком / Фото: Getty Images
Лена Тіндалл / © Getty Images
Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

До речі, публіку також дуже зачарував момент, де принц Луї (молодший син Уельських) йшов за руку зі старшою сестрою Лени Тіндалл – Мією Тіндалл. Це фото розлетілося всіма ЗМІ.

Принц і принцеса Уельські на службі в Сандрінгемі, принц Луї та Міа Тіндалл / © Getty Images
Принц і принцеса Уельські на службі в Сандрінгемі, принц Луї та Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1033
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