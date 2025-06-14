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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Зачарувала всіх вбранням з градієнтом: японська принцеса Како вирушила до Бразилії

Дівчина була усміхненою та милою, а її ансамбль включав синій, блакитний та білі кольори.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Японії Како

Принцеса Японії Како / © Associated Press

30-річна принцеса Японії Како вирушила з офіційним візитом до Бразилії, щоб відзначити 130-ту річницю дипломатичних відносин між між країнами.

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Під час своєї подорожі принцеса Како відвідала церемонію зі студентами та членами японської громади в Асоціації культурного центру Ніккей у Ріо-де-Жанейро. Там вона виступила із промовою.

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Після цього принцеса відвідала Ботанічний сад Ріо-де-Жанейро, де посади дерево, а потім сама полила його.

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Како носила того дня вбрання з градієнтом — спідницю міді та блузку з довгими рукавами та коміром-бантом. Вбрання в собі поєднувало синій, блакитний і білі кольори.

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Образ принцеса доповнила скромною і лаконічною зачіскою — її волосся було зібране ззаду в низький пучок і прикрашене шпильками. Що стосується ювелірних прикрас, то Како цього разу надягла лише маленькі сережки-перлини.

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Принцеса Японії Како / © Associated Press

Нагадаємо, що зовсім скоро — 29 червня — батьки Како відсвяткують річницю весілля. Принц Фуміхіто одружився з простолюдинкою Кіко Кавасіме, донькою професора економіки в університеті Гакусюїна 1990 року. Вони познайомилися, коли обидва були першокурсниками. Наречена в день весілля була в тіарі та сукні з накидкою, а наречений у смокінгу.

Принц Фуміхіто і принцеса Кіко в день весілля, 1990 рік / © Associated Press

Принц Фуміхіто і принцеса Кіко в день весілля, 1990 рік / © Associated Press

У цьому шлюбі у них народилося троє дітей: принцеса Мако, принцеса Како та принц Хісахіто. Згідно з традицією, хризантемовий трон у Японії може успадкувати лише чоловік. Нинішній імператор Нарухіто — старший брат Фуміхіто — не має синів, а лише одну дочку — принцесу Тосі. Тому Фуміхіто є його спадкоємцем і в майбутньому зможе передати правління вже своєму синові Хісахіто.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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