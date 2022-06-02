Зачарував усіх: син Кембриджив – принц Луї – з'явився на параді на честь королеви у костюмі свого батька Вільяма

Під час параду Trooping the Colour, який минув цього року не лише на честь дня народження королеви Єлизавети II, а й на честь її платинового ювілею, найбільше зворушив 4-річний принц Луї.
Молодший син герцога та герцогині Кембриджських був присутній на балконі разом з батьками та старшим братом та сестрою, а стояв поруч із прабабусею королевою Єлизаветою II спостерігаючи за парадом.
Мабуть, було дуже голосно, так що Луї навіть закривав руками вуха.
Примітно, що принц Луї був одягнений у той самий костюм матроса, що його батько принц Вільям на такому ж параді 1985 року.
Того року молодший брат Вільяма – принц Гаррі – дебютував на Trooping the Color на руках у мами принцеси Діани. А цього року принц Гаррі з дружиною Меган на балконі Букінгемського палацу не були присутніми, оскільки більше не є членами королівської родини, які виконують свої офіційні обов'язки.
Роки йдуть, життя змінюється, і тільки королева Єлизавета II так само, як і раніше, вітає підданих з балкона. Вже з тростиною, але тримається і у свої 96 років продовжує виконувати свої королівські обов'язки попри все.
Нагадаємо, сьогодні також троє дітей Кембриджів дебютували в кареті на Trooping the Colour.
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