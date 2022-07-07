Зачіска не підвела й у день відставки: розглядаємо образ Бориса Джонсона

Сьогодні історичний день для Британії, прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про те, що залишає пост через втрату довіри серед міністрів та чиновників. Ми ж роздивляємося нові фотографії, зроблені репортерами під час читання заяви на Даунінг-стріт, 10.

Джонсон заявив, що йде у відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії, але продовжить виконувати обов'язки, доки не призначать нового лідера партії. Мав трохи сумний вигляд, але водночас був таким самим харизматичним, яким полюбили його українці.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

На його піджаку видно дві шпильки з британським та українським прапорами, а у своїй промові Борис заявив, що підтримка України продовжуватиметься незважаючи на зміну прем'єр-міністра.

Особливу увагу знову привертає зачіска Джонсона. Ми вже багато про неї розповідали, але не можна не відзначити, що за зачіскою британського прем'єр-міністра в Україні впізнавали навіть маленькі діти. Вони говорили про нього: "Цей чоловік з білим волоссям". Не підвела зачіска Джонсона і в знаменний для нього день, волосся мало таким само розпатланий вигляд, як і раніше.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Сьогодні волосся політика знову недбало розвивалося на вітрі, коли він гордо читав свою заяву публіці, що зібралася, і журналістам. Адже його зачіска – це практично візитна картка.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Підтримати чоловіка прийшла і його дружина Керрі, вона тримала в рюкзаку-переносці їхню шестимісячну дочку Ромі.

Керрі Джонсон з дочкою Ромі / Фото: Associated Press

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