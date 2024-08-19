Зачіска Сари Фергюсон: рідкісні фото герцогині Йоркської з коротким волоссям

Зазвичай усі звикли, що герцогиня Йоркська — Сара Фергюсон — носить довге вогненно-руде волосся. Її зачіски об'ємні, волосся часто не слухняне, проте близько 30 років тому вона любила експерименти зі стилем Сару не раз можна було помітити з оригінальними шпильками у волоссі, бантами, стрічками та обручами.

Однак одним із найнезвичайніших для неї рішень було каре, яке вона носила у 1991-1992 роках.

Сара відрізала волосся приблизно у березні 1991 року, зробила густий чубчик та легкий каскад. Цей стиль, зачіски та укладання дуже личили жінці.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Однак, швидше за все, такі кардинальні зміни в іміджі пов'язані з труднощами в особистому житті. Чутки про її зв'язок з американцем з'явилися ще на початку 90-х, а потім фото Сари та її коханця потрапили в пресу, вибухнув скандал. У березні 1992 року вони з Ендрю оголосили світові про своє розставання. А через чотири роки, 30 травня 1996 року, пара офіційно розлучилася.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Нова стрижка зробила Сару більш витонченою, шикарною та стриманою, і менше схожою на бешкетне дівчисько.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

1993-го, вона вирішила повернути довжину та об'єм зачісці, тому знову відростила волосся.

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