Зачіска Сари Фергюсон: рідкісні фото герцогині Йоркської з коротким волоссям

Труднощі в особистому житті вплинули на її рішення відрізати волосся.
Зазвичай усі звикли, що герцогиня Йоркська — Сара Фергюсон — носить довге вогненно-руде волосся. Її зачіски об'ємні, волосся часто не слухняне, проте близько 30 років тому вона любила експерименти зі стилем Сару не раз можна було помітити з оригінальними шпильками у волоссі, бантами, стрічками та обручами.
Однак одним із найнезвичайніших для неї рішень було каре, яке вона носила у 1991-1992 роках.
Сара відрізала волосся приблизно у березні 1991 року, зробила густий чубчик та легкий каскад. Цей стиль, зачіски та укладання дуже личили жінці.
Однак, швидше за все, такі кардинальні зміни в іміджі пов'язані з труднощами в особистому житті. Чутки про її зв'язок з американцем з'явилися ще на початку 90-х, а потім фото Сари та її коханця потрапили в пресу, вибухнув скандал. У березні 1992 року вони з Ендрю оголосили світові про своє розставання. А через чотири роки, 30 травня 1996 року, пара офіційно розлучилася.
Нова стрижка зробила Сару більш витонченою, шикарною та стриманою, і менше схожою на бешкетне дівчисько.
1993-го, вона вирішила повернути довжину та об'єм зачісці, тому знову відростила волосся.
Читайте також:
- Це трохи дивно: у Сари Фергюсон є улюблена сумка із зображенням її дочок-принцес
- Одягла сукню з плісуванням: Сара Фергюсон зустрілася з олімпійським медалістом
- Ніколи не любила правила: як Сара Йоркська порушила традицію та отримала у подарунок від королеви весільну тіару