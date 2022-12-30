Зачіска, як у Кейт: стилісти принцеси Уельської розкрили головний секрет її вдалих укладань

Багато хто з нас захоплюється зачісками принцеси Уельської. Її стилісти з волосся розповіли, які прийоми використовують, щоб укласти волосся Кейт якнайкраще.
Стиліст Аманда Кук Такер розповіла, що використовує деякі хитрі прийоми, працюючи над зачісками принцеси Уельської. Наприклад, вона використовує сітку для волосся, щоб волосся не розтріпувалося.
Видання express.co.uk також пише, що перукар використовує дорогу щітку для волосся Mason Pearson за 83 фунти стерлінгів (понад 3600 тисяч гривень), щоб підтримувати пишні локони принцеси Кейт.
Однак є у Кетрін ще й інша улюблена щітка для волосся, яка також є серед її фаворитів. Це Tangle Angel вартістю 10,59 фунта стерлінгів, що трохи більше ніж 12 доларів.
Королівський стиліст волосся Річард Ворд, якось розповідав, що завжди розчісує волосся Кейт своїм антибактеріальним і антистатичним засобом Tangle Angel. Вона не схожа на звичайний гребінець, тому що має форму ангельських крил і працює як на вологому, так і на сухому волоссі.
Раніше, нагадаємо, ми збирали цілу добірку зачісок принцеси Уельської.
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