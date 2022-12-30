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Зачіска, як у Кейт: стилісти принцеси Уельської розкрили головний секрет її вдалих укладань

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Зачіска, як у Кейт: стилісти принцеси Уельської розкрили головний секрет її вдалих укладань

Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Багато хто з нас захоплюється зачісками принцеси Уельської. Її стилісти з волосся розповіли, які прийоми використовують, щоб укласти волосся Кейт якнайкраще.

Стиліст Аманда Кук Такер розповіла, що використовує деякі хитрі прийоми, працюючи над зачісками принцеси Уельської. Наприклад, вона використовує сітку для волосся, щоб волосся не розтріпувалося.

Аманда Кук / © Getty Images
Аманда Кук / Фото: Getty Images

Видання express.co.uk також пише, що перукар використовує дорогу щітку для волосся Mason Pearson за 83 фунти стерлінгів (понад 3600 тисяч гривень), щоб підтримувати пишні локони принцеси Кейт.

Однак є у Кетрін ще й інша улюблена щітка для волосся, яка також є серед її фаворитів. Це Tangle Angel вартістю 10,59 фунта стерлінгів, що трохи більше ніж 12 доларів.

Tangle Angel / © tangleangel.com
Tangle Angel / Фото: tangleangel.com

Королівський стиліст волосся Річард Ворд, якось розповідав, що завжди розчісує волосся Кейт своїм антибактеріальним і антистатичним засобом Tangle Angel. Вона не схожа на звичайний гребінець, тому що має форму ангельських крил і працює як на вологому, так і на сухому волоссі.

Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми збирали цілу добірку зачісок принцеси Уельської.

Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / © Getty Images
Зачіски принцеси Уельської / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1058
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