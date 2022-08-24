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Зачіска знову не підвела: вітряна погода зустріла Бориса Джонсона у Києві

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Зачіска знову не підвела: вітряна погода зустріла Бориса Джонсона у Києві

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Справжній друг України – прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні знову приїхав до Києва.

Це стало сюрпризом для українців, оскільки візит не анонсувався заздалегідь. І особливо сюрприз був для тих, хто прогулювався цього дня Майданом Незалежності, куди й вирушив Джонсон, щоб, мабуть, подивитися виставлену там побиту російську військову техніку.

Британський прем'єр мав, як завжди, чарівний вигляд. Він був у синьому класичному костюмі, білосніжній сорочці та з синьою краваткою. На піджаку в нього було пришпилено значок, що складався з прапорів Великої Британії та України.

Особливу увагу, звісно, привертає зачіска. Біле волосся Джонсона, як завжди, розвивалося на вітрі, і як каже сам прем'єр, його зачіску "неможливо імітувати, оскільки вона є продуктом випадкових і конкуруючих сил природи". А сьогодні сили природи знову були на боці Бориса і зробили все можливе для того, щоб пам'ятне фото із президентом України Зеленським вийшло таким, що запам'ятовується. Знаковою для України подією та, звичайно, зачіскою Джонсона.

Нагадаємо, вчора ми показували, як резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії прикрасили синьо-жовтими квітами до Дня прапора України.

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