Зачіска знову не підвела: вітряна погода зустріла Бориса Джонсона у Києві

Це стало сюрпризом для українців, оскільки візит не анонсувався заздалегідь. І особливо сюрприз був для тих, хто прогулювався цього дня Майданом Незалежності, куди й вирушив Джонсон, щоб, мабуть, подивитися виставлену там побиту російську військову техніку.

What happens in Ukraine matters to us all.



Це why I am in Kyiv today.



Це why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Британський прем'єр мав, як завжди, чарівний вигляд. Він був у синьому класичному костюмі, білосніжній сорочці та з синьою краваткою. На піджаку в нього було пришпилено значок, що складався з прапорів Великої Британії та України.

Особливу увагу, звісно, привертає зачіска. Біле волосся Джонсона, як завжди, розвивалося на вітрі, і як каже сам прем'єр, його зачіску "неможливо імітувати, оскільки вона є продуктом випадкових і конкуруючих сил природи". А сьогодні сили природи знову були на боці Бориса і зробили все можливе для того, щоб пам'ятне фото із президентом України Зеленським вийшло таким, що запам'ятовується. Знаковою для України подією та, звичайно, зачіскою Джонсона.

Нагадаємо, вчора ми показували, як резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії прикрасили синьо-жовтими квітами до Дня прапора України.

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