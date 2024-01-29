Задоволений Чарльз і сяйлива Камілла: подружжя вийшло до репортерів у день виписки короля з госпіталя

Король Чарльз III залишив лікарню після операції щодо збільшення простати. Разом з Каміллою вони вийшли з парадного входу лондонської клініки і привітали натовп репортерів, які чекали на них.

"Король був сьогодні вдень виписаний з лікарні після планового медичного лікування та переніс майбутні публічні заходи, щоб дати собі час для особистого одужання", — йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

"Він хотів би подякувати медичній команді та всім, хто брав участь у підтримці його візиту до лікарні, і вдячний за всі добрі повідомлення, які він отримав у ці дні", — йдеться у заяві.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камілла, яка тричі відвідувала чоловіка у госпіталі, приїхала до нього на виписку. Вона була в синій сукні та чорній кейпнакидці та взула високі замшеві чоботи, а в руках несла зелену сумку від бренду DeMellier London. Монарх був у сірому костюмі, чорному довгому пальті та ідеально начищених чорних туфлях.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у п'ятницю 75-річного короля Чарльза було госпіталізовано до Лондонської клініки, тієї ж лікарні, де перенесла операцію на черевній порожнині його невістка принцеса Уельська Кетрін. Перед процедурою монарх відвідав свою невістку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, принцесу Уельську також було виписано з лікарні у понеділок, щоб продовжити лікування вдома у Віндзорі. Вона перебувала у госпіталі майже два тижні.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: