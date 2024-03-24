Загадковий браслет: що відомо про аксесуар, з яким з'явився у день своєї коронації король Фредерік X

Під час церемонії сходження короля Данії Фредеріка X на престол багато хто звернув увагу на браслет, який був у нього на зап'ясті.

На виставці, що нещодавно відкрилася в музеї Амалієнборга, цей аксесуар був показаний публіці.

Браслет Шамбала, як повідомляє Hello! був подарунком Фредеріку від його чотирьох дітей – спадкового принца Крістіана, принцеси Ізабелли, принца Вінсента та принцеси Жозефіни.

Браслет від копенгагенського ювеліра Shamballa Jewels прикрашений синім камінням, деталями із золота та діамантів. Кажуть, що слово Шамбала є міфічним царством, яке, на думку буддистів Тибету, символізує просвітлення, мир і досконалість.

Браслет Шамбала короля Фредеріка X / Фото: Getty Images

На знак єдності з батьком молодший син Фредеріка, принц Вінсент, у день вступу батька на престол також носив схожий браслет.

Король Фредерік X у день сходження на престол / Фото: Associated Press

Король Фредерік та його 52-річна дружина королева Марія особисто відвідали виставку, яка називалася "Фредерік X: Король завтрашнього дня" у музеї Амалієнборга. Серед особистих речей там виставлені весільні вбрання Фредеріка та Мері, зокрема і атласна сукня королеви, створена Уффе Франком.

Читайте також: