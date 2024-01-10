Загубила туфлю: згадуємо кумедний конфуз, який стався з королевою Мері

Кронпринцеса Мері зараз у всіх на слуху, адже вже наприкінці цього тижня вона стане новою королевою Данії.

Нам попалося одне кумедне фото нової королеви, а тоді ще просто кронпринцеси, яке було зроблено у червні 2010 року під час екскурсії Арлінгтонським національним цвинтарем в Арлінгтоні, в США.

На знімку Мері, одягнена в коротку чорну сукню з квітковим принтом та зазнімкована без взуття. В одній руці вона тримає сумку від Chanel, а в іншій туфель. Що точно сталося із взуттям кронпринцеси, не відомо, але, очевидно, якась конфузна ситуація.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора ми згадували, як за роки життя у данській королівській родині принцеса Мері навчилася робити ідеальні реверанси.

Кронпринцеса Мері з королевою Нідерландів Максимою / Фото: Getty Images

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