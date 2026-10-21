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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Загадка розкрита: чому принцеса Кейт зробила реверанс перед султаном Оману, але проігнорувала короля Чарльза і королеву Каміллу

На вчорашній церемонії привітання султана Оману принцеса Уельська також була присутня з рештою членів британської королівської родини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейт зробила один із своїх чудових реверансів, коли султан простягнув їй руку для привітання.

І багато королівських шанувальників, розглядаючи фотографії із заходу, звернули увагу, що принцеса не робила реверансів на адресу короля Чарльза та королеви Камілли.

Принцеса Кейт вітає султана Оману / © Associated Press

Принцеса Кейт вітає султана Оману / © Associated Press

Ймовірно, цьому є логічне пояснення — замість приєднатися до родини для привітання іноземного гостя і вирушити на церемонію, спадкоємець престолу цього разу провів цю частину дня на самоті, а його дружина Кейт долучилася до короля і королеви.

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Кейт / © Getty Images

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Кейт / © Getty Images

На зустріч із султаном Оману принцеса Уельська прибула в автомобілі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою, тож, ймовірно, вона вже бачила королівську пару того ж дня і привітала їх там таким самим реверансом, просто він залишився поза увагою фотокамер.

Раніше ми показували вам смішні, дивні та незграбні королівські реверанси, які колись траплялися в історії.

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