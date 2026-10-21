- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 500
- Час на прочитання
- 1 хв
Загадка розкрита: чому принцеса Кейт зробила реверанс перед султаном Оману, але проігнорувала короля Чарльза і королеву Каміллу
На вчорашній церемонії привітання султана Оману принцеса Уельська також була присутня з рештою членів британської королівської родини.
Кейт зробила один із своїх чудових реверансів, коли султан простягнув їй руку для привітання.
І багато королівських шанувальників, розглядаючи фотографії із заходу, звернули увагу, що принцеса не робила реверансів на адресу короля Чарльза та королеви Камілли.
Ймовірно, цьому є логічне пояснення — замість приєднатися до родини для привітання іноземного гостя і вирушити на церемонію, спадкоємець престолу цього разу провів цю частину дня на самоті, а його дружина Кейт долучилася до короля і королеви.
На зустріч із султаном Оману принцеса Уельська прибула в автомобілі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою, тож, ймовірно, вона вже бачила королівську пару того ж дня і привітала їх там таким самим реверансом, просто він залишився поза увагою фотокамер.
Раніше ми показували вам смішні, дивні та незграбні королівські реверанси, які колись траплялися в історії.