Загадкова смерть у Монако: поліція розслідує загибель родича князя Альбера II

Принц Альбер II і княгиня Шарлін / © Associated Press

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Массі знайшли в громадському саду в неділю. Він був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри покійного князя Монако Реньє III. Таким чином, Антуан доводився двоюрідним племінником синові Реньє, нинішньому правителю Монако князю Альберу II.

«Їхні Світлості князь Альбер II і княгиня Шарлен із глибоким сумом дізналися про смерть 29-річного Антуана де Массі, онука принцеси Антуанетти, старшої сестри князя Реньє III», — йдеться в заяві князівського палацу. «Їхні Світлості поділяють скорботу його родини та близьких і висловлюють щирі співчуття в цей тяжкий час».

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Антуан де Массі / Фото: instagram.com/antoinedemassy

У заяві також зазначили, що Антуан захоплювався тенісом і був частиною родини, історія якої тісно пов’язана з цим видом спорту в князівстві. Він почав грати в теніс у трирічному віці — його познайомив із грою батько. Згодом Антуан переїхав до Флориди, де поєднував навчання з тренуваннями. Він мріяв представляти Монако на Олімпійських іграх, але знайшов своє майбутнє в бізнесі.

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За повідомленням видання Monaco-Matin, у неділю один із родичів занепокоївся, коли Антуан не прийшов на сімейний обід, тому звернувся до Департаменту громадської безпеки Монако. Через кілька годин Антуана знайшли в саду за віллою Совер — культурною пам’яткою Монако.

Поліція також переглянула записи камер відеоспостереження та встановила особу людини, яку зафіксували поблизу місця події. Згодом цю людину затримали. Станом на вечір понеділка вона залишалася під вартою. Водночас офіційні представники не повідомили, чи вважають затриманого підозрюваним у справі.

Генеральний прокурор Монако заявив виданню, що розпочато розслідування, мета якого — «встановити причину смерті».

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