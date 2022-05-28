Захищають від крадіжок: у Росії дезодоранти продають у пластикових кейсах

Так у країні-агресорці захищають товар від крадіжок.
У Росії після того, як більшість іноземних виробників пішли з ринку, піднялися ціни на різну продукцію. Зокрема здорожчали косметичні засоби гігієни. Через це у РФ почастішали випадки крадіжок таких товарів.
На полицях магазину у Петербурзі з'явилися дезодоранти, кожен з яких запакований у захисний пластиковий кейс. Таким чином торговці хочуть убезпечити дорогий товар від крадіжок. Про це пише азербайджанське видання Minval.az.
Ціна дезодорантів наразі становить від 215-340 рублів (97 -153 грн).
До слова, у такий спосіб у РФ захищають від крадіжок також вершкове масло і м'ясні консерви.
Нагадаємо, у Росії прокладки перепродують через Інтернет вдвічі дорожче. За пачку з 32 штук просять зараз від 2000 до 4000 рублів.
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