"Захистимо небо разом": Андрій Хливнюк збирає кошти на ударні дрони

Серед людей, які долучаться до збору, співак розіграє свою плитоноску.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк разом із асоціацією "IT Ukraine" запустили благодійний збір коштів на дрони.
Ціль благодійної місії - 20 мільйонів гривень, на які планують придбати 10 українських багаторазових ударних дронів Punisher для наших захисників.
Про благодійний збір співак розповів на своїй сторінці в Instagram.
Вже зібрали 1,6 млн грн.
Кампанія зі збору коштів проводиться за підтримки БО "Фонд Андрія Хливнюка".
Кожен, хто зробить донат, матиме можливість отримати подарунок-подяку від Андрія Хливнюка – плитоноску. Переможця визначать після завершення збору за допомогою random.org.
"Один із вас, хто переведе гроші, отримає цю плитоноску, якою я користуюся вже три місяці - від самого початку повномасштабного вторгнення російсько-фашистських військ на територію Української незалежної держави. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам за підтримку.
Бойові крила для України чекають на виліт. Захистимо небо разом! Разом переможемо", - сказав артист.
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