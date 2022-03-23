Захоплені війною: сурогатні матері, діти та їхні біологічні батьки також стали жертвами російської окупації

Війна Росії в Україні принесла багато горя не лише громадянам України.

На початку березня у The New York Times вийшла велика стаття про те, з якими складнощами зіткнулися всі, хто був залучений у сферу сурогатного материнства, у зв'язку з початком війни Росії проти України.

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Україна — одна з небагатьох країн, які пропонують послуги сурогатного материнства іноземцям. Можливо, Україна є найпопулярнішою країною для так званого "репродуктивного туризму". Українські сурогатні матері зазвичай заробляють близько 15 000 доларів за дитину. Україна не дозволяє сурогатне материнство для одностатевих пар або пар, які хочуть обрати стать своєї дитини.

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В Україну звертаються пари із США, Європи, Південної Америки та Китаю, які не можуть мати дітей самостійно. Сурогатне материнство для таких пар є порятунком.

Послуги сурогатного материнства в Україні пропонують чотирнадцять компаній, зокрема, найбільша компанія BioTexCom. Альберт Точіловський, власник компанії, сказав в інтерв'ю The New York Times, що зіткнувся із важким вибором під час влаштування притулку для немовлят у підвалі. Чи правильним було рішення влаштувати притулок чи потрібно було спробувати евакуювати мам та немовлят у безпечніше місце? За його словами, під час бойових дій довелося б перевезти близько 40 вагітних жінок через Україну, а це не лише складно, а й небезпечно. Відповіді на запитання: "що правильніше?" — Не знає зараз ніхто.

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Деяким мамам вдалося евакуюватися до спокійніших регіонів, але юридичні наслідки цього незрозумілі. Юридичні проблеми дуже ускладнюють ситуацію. За українським законодавством для підтвердження батьківства потрібна присутність біологічних батьків. А вони не можуть приїхати до своїх дітей через безперервні бойові дії. Доправити дітей та породіль до безпечного місця складно і теж небезпечно.

Крім того, за словами однієї з матерів, переїхати до Західної Європи теж не можна. Тому що там від сурогатної матері можуть вимагати зареєструватися як законний опікун немовлят відповідно до менш ліберальних, ніж в Україні, законів про сурогатне материнство.

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Деяким батькам вдається наполягти, щоб зв'язатися з майбутніми матерями їхніх дітей безпосередньо. І далі вже спільно ухвалювати важливі рішення. Комусь із матерів вдалося евакуюватися самостійно.

"Ми почуваємося дуже самотніми у цьому процесі", — сказав один із біологічних батьків в інтерв'ю The New York Times. Одна з їхніх численних проблем полягає в тому, що всі документи, що підтверджують, що він та його дружина є генетичними батьками близнюків, залишилися у Києві.

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Юристи, які беруть участь у цьому бізнесі, кажуть, що зараз в Україні вагітні на різних термінах, біологічними батьками майбутніх дітей яких є іноземці, близько 500 жінок.

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