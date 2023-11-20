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Закривав руками обличчя та нудьгував: син княгині Шарлін привернув увагу фотографів на урочистому заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Закривав руками обличчя та нудьгував: син княгині Шарлін привернув увагу фотографів на урочистому заході

Принц Жак / Фото: Getty Images

8-річний спадкоємець монакського престолу на святкуванні Національного дня Монако відверто нудьгував.

Син княгині Шарлін та князя Альбера II – принц Жак – був присутній на урочистих заходах, присвячених Національному дню Монако разом зі своїми батьками та сестрою-близнючкою принцесою Габріеллою.

Принц Жак зі своїми батьками княгинею Шарлін та князем Альбером II та сестрою принцесою Габріеллою / © Associated Press
Принц Жак зі своїми батьками княгинею Шарлін та князем Альбером II та сестрою принцесою Габріеллою / Фото: Associated Press

Але, схоже, хлопчикові було не дуже весело вітати натовп із балкону. Фотографи зробили знімки, на яких видно, як нудно було принцу, він закривав руками обличчя, а його мама Шарлін, яка стояла ззаду, щось тихо говорила йому (мабуть, просила ще трохи постояти рівно).

Принц Жак зі своїми батьками княгинею Шарлін та князем Альбером II та сестрою принцесою Габріеллою / © Associated Press
Принц Жак зі своїми батьками княгинею Шарлін та князем Альбером II та сестрою принцесою Габріеллою / Фото: Associated Press

Його сестра принцеса Габріелла навпроти була рада увазі публіки. Дівчинка одяглася у схоже вбрання, як її мама, але тільки синього кольору і вперше була у туфлях на підборах.

Князь та княгиня Монако трималися злагоджено та демонстрували на публіці ідеальну родину. Хоча у пресі, особливо французькій, давно ходять чутки про те, що Шарлін та Альбер давно не живуть разом.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1187
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