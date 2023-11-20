Закривав руками обличчя та нудьгував: син княгині Шарлін привернув увагу фотографів на урочистому заході

8-річний спадкоємець монакського престолу на святкуванні Національного дня Монако відверто нудьгував.
Син княгині Шарлін та князя Альбера II – принц Жак – був присутній на урочистих заходах, присвячених Національному дню Монако разом зі своїми батьками та сестрою-близнючкою принцесою Габріеллою.
Але, схоже, хлопчикові було не дуже весело вітати натовп із балкону. Фотографи зробили знімки, на яких видно, як нудно було принцу, він закривав руками обличчя, а його мама Шарлін, яка стояла ззаду, щось тихо говорила йому (мабуть, просила ще трохи постояти рівно).
Його сестра принцеса Габріелла навпроти була рада увазі публіки. Дівчинка одяглася у схоже вбрання, як її мама, але тільки синього кольору і вперше була у туфлях на підборах.
Князь та княгиня Монако трималися злагоджено та демонстрували на публіці ідеальну родину. Хоча у пресі, особливо французькій, давно ходять чутки про те, що Шарлін та Альбер давно не живуть разом.
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