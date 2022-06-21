Закривавлений диктатор: Путіну вночі викликали медиків

Давно не було новин про здоров'я російського президента Путіна, який, як відомо, невиліковно хворий на рак і не лише на нього.

І ось телеграм-канал GeneralSVR, який раніше часто писав про речі, які згодом підтверджувалися (саме там писали, що на Міжнародний форум у Санкт-Петербурзі запросять Талібан), повідомляє, що президенту РФ минулої ночі стало погано. Причин для погіршення стану здоров'я, звичайно, багато, що не може не тішити.

"Президент Росії Володимир Путін не на жарт перелякав близьких, охорону та прислугу. Вночі у Путіна була кровотеча з носа, яку не могли зупинити кілька хвилин. З закривавленою фізіономією та одягом Путін викликав охорону та медиків, які чергують у резиденції, але перед цим він встиг забруднити кров'ю постіль та підлогу в спальні, а також рушники та предмети у ванній кімнаті", — пише канал.

Раніше канал повідомляв про подробиці операції, яку зробили Путіну у зв'язку з раком. Також, нагадаємо, раніше стало відомо, на який саме вид раку хворіє "фюрер".

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