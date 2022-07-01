"Закрийте небо над Україною": Оля Полякова показала трагічні наслідки ракетного удару на Одещині

Співачка просить закрити небо над нашою країною.
Оля Полякова опублікувала в Instagram фото наслідків сьогоднішнього ракетного удару по Одеській області. Росіяни цинічно поцілили по багатоквартирному будинку і по базі відпочинку у Білгород-Дністровському району, коли люди спали. Є багато загиблих.
Артистка просить закрити небо над Україною, щоб убезпечити життя українців від нещадного бомбардування росіянами.
"Одеська область 20 людей загиблих, 2 дітей, Миколаїв 12 ракет, 8 людей загинуло, Харків , Маріуполь, Запорізька область та інші області…безперервно бомблять, житлові будинки, мирне населення! Закрийте небо над Україною", - написала співачка, додавши хештеги #savecivilians #closeskyukraine #saveukraine #uktaine.
Раніше Катя Осадча показала фото загиблої 6-річної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу російськими військами в Очакові. Знімок супроводжує щемливий допис, в якому ведуча просить закрити над Україною небо, щоб попередити смерті українців.
Читайте також: