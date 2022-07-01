"Закрийте небо над Україною": Оля Полякова показала трагічні наслідки ракетного удару на Одещині

"Закрийте небо над Україною": Оля Полякова показала трагічні наслідки ракетного удару на Одещині

Співачка просить закрити небо над нашою країною.

Оля Полякова опублікувала в Instagram фото наслідків сьогоднішнього ракетного удару по Одеській області. Росіяни цинічно поцілили по багатоквартирному будинку і по базі відпочинку у Білгород-Дністровському району, коли люди спали. Є багато загиблих.

Фото: Instagram Олі Полякової

Фото: Instagram Олі Полякової

Артистка просить закрити небо над Україною, щоб убезпечити життя українців від нещадного бомбардування росіянами.

"Одеська область 20 людей загиблих, 2 дітей, Миколаїв 12 ракет, 8 людей загинуло, Харків , Маріуполь, Запорізька область та інші області…безперервно бомблять, житлові будинки, мирне населення! Закрийте небо над Україною", - написала співачка, додавши хештеги #savecivilians #closeskyukraine #saveukraine #uktaine.

Фото: Instagram Олі Полякової

Фото: Instagram Олі Полякової

Фото: Instagram Олі Полякової

Фото: Instagram Олі Полякової

Фото: Instagram Олі Полякової

Раніше Катя Осадча показала фото загиблої 6-річної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу російськими військами в Очакові. Знімок супроводжує щемливий допис, в якому ведуча просить закрити над Україною небо, щоб попередити смерті українців.

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