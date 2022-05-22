Зал аплодував сім хвилин: у Каннах презентували фільм українського режисера "Памфір"

Цього року на Канському кінофестивалі дуже багато говорять про Україну. Вчора там відбулася світова прем'єра фільму українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".

Це історія про хорошого сім'янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Напередодні традиційного карнавалу Маланки Памфір після тривалої відсутності повертається до своєї родини на Західній Україні. Безумовне любов сім'ї Памфіра має побічну дію. Коли його син влаштовує підпал у молитовному домі, Памфір змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях із незворотними наслідками.

Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Саломія Кириллова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран. Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Після показу в Каннах зал аплодував команді фільму та режисеру рекордні 6+ хвилин. Відео розмістили на офіційній сторінці фільму у Facebook.

"Рекордні 6+ хвилин післяпрем'єрних овацій для фільму "Памфір" у програмі Quinzaine des Réalisateurs на Канському кінофестивалі. І це не слова нашої команди. Дякуємо всім копродюсерам з чотирьох країн — України, Польщі, Франції та Чилі, та першим глядачам, завдяки емоціям яких, команда фільму не змогла втриматися від сліз розчулення. Ці оплески та подяка присвячені Україні! Все буде Україна! Йо Памфір!", — йдеться у повідомленні.

Міжнародний постер фільму "Памфір" / Фото: facebook.com/pamfirfilm

Робота над проєктом "Памфір" тривала близько семи років. Над сценарієм Дмитро Сухоліткий-Собчук кілька років пропрацював у престижних творчих майстернях.

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