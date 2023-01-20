Зал аплодував стоячи: Лілія Літковська презентувала весняно-літню колекцію в Берліні

Українська дизайнерка Лілія Літковська представила свою колекцію "Веснянка" на Берлінському тижні моди. Своє шоу вона перетворила на перфоманс із підтримкою України та її захисників.

До Берліна із Києва приїхав також український фолькгурт "Вільце", щоби наживо забезпечити музичний супровід для показу.

Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images

Під голосні звуки веснянок українська дизайнерка пропонує образи на сезон весна-літо 2023. Це і зручні джинсові костюми, і вироби із льону, і об’ємні піджаки із аксесуарами з торочками, вишиті або в’язані гачком. Для неї це переосмислені на сучасний лад українські традиції. Увесь показ-перфоманс про вкрадену росіянами в України весну, але країна і люди вистоять, а відродження обов’язково буде – впевнена дизайнерка

"Неможливо у нас вкрасти весну, культуру, наше коріння, наші традиції неможливо нікому, ні російським терористам чи хтоб це захотів", - каже Літковська.

Серед вбрань у лінійці Літковської є довга сорочка із вишитою молитвою за Азов - це вірш у 1936 році власною кров’ю у камері Львівської в’язниці написав політичний в’язень Осип Мащак. Одяг із вишитим на ньому віршем тепер продаватимуть у десятках міст світу, зокрема в Лондоні та Токіо.

Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images

Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images

Після завершення шоу Літковська поставила свій, дуже важливий для неї акцент, а саме піднесла палець до вуст з проханням зробити тишу на локації та прокричала: "Слава Україні". Берлінська публіка після шоу теж була дуже розчулена.

Вітчизняні дизайнери створили перфоманс на Берлінському тижні моди

Читайте також: