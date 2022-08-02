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Залізна леді Америки: розглядаємо архівні знімки Ненсі Пелосі

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Залізна леді Америки: розглядаємо архівні знімки Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі, 1987 рік / Фото: Associated Press

Пропонуємо подивитися, який вигляд мала політикиня на початку своєї кар'єри.

2 серпня весь світ спостерігав за літаком спікерки палати представників США Ненсі Пелосі, який летів на Тайвань — невеликий острів із населенням 23 мільйонів людей, що вже давно є точкою напруженості між Вашингтоном та Пекіном. І Пелосі, як справжня залізна леді американської політики, попри численні погрози Китаю, здійснила обіцяний візит, ставши найвищою американською чиновницею, яка відвідувала острів від 1997 року, повідомляє The New York Times.

Раніше ми вже неодноразово розповідали про образи та стиль пані спікерки палати представників, а сьогодні пропонуємо поглянути на її архівні знімки, адже в політиці вона ще з середини 60-х років.

Ненсі Пелосі, 1987 рік / © Getty Images
Ненсі Пелосі, 1987 рік / Фото: Getty Images
Ненсі Пелосі, 1987 рік / © Getty Images
Ненсі Пелосі, 1987 рік / Фото: Getty Images
Ненсі Пелосі, 1987 / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1987 / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 1987 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1987 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 1989 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1989 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 1989 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1989 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 1992 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1992 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 1995 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 1995 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 2006 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 2006 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 2007 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 2007 рік / Фото: Associated Press
Ненсі Пелосі, 2011 рік / © Associated Press
Ненсі Пелосі, 2011 рік / Фото: Associated Press

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