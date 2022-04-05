Залізна лялька путінського ТВ: що ми знаємо про російську пропагандистку Ольгу Скабєєву та її чоловіка

Залізна лялька путінського ТВ: що ми знаємо про російську пропагандистку Ольгу Скабєєву та її чоловіка

Одна з наймерзенніших пар пропагандистів на путінському ТБ – це Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Професійна ненависниця України, Європи та Америки народилася у місті Волзькому Волгоградської області. Середню освіту Ольга здобула у приватній російсько-американській школі з релігійним ухилом. Як і у випадку з Володимиром Соловйовим, який свого часу викладав в Аризонському університеті, тісні зв'язки з Америкою не завадили пропагандистці заробити статки на розпалюванні ненависті до неї.

Після закінчення факультету журналістики Санкт-Петербурзького університету Скабєєва розпочинає свою стрімку кар'єру. Наразі пропагандистці лише 37 років, але у професії вона вже досягла практично всього, що можна було досягти на ниві пропаганди. Дна Скабєєва досягла точно.

Ольга Скабеєва та Євген Попов

Довгий час вона працювала на телеканалі "Росія-1", від 2016 року спільно зі своїм чоловіком, Євгеном Поповим, стала ведучою політичного ток-шоу "60 хвилин" на тому ж телеканалі, також вела програму "Вести".

Скабєєва знаменита своєю агресивною антиукраїнською риторикою, трансляцією головних наративів Кремля, нахабною манерою, образами співрозмовників, політиків, головно українських, та спілкуванням із опонентами у студії на підвищених тонах. За все це їй дали прізвисько "залізна лялька путінського ТБ".

Діяльність Скабєєвої постійно супроводжують скандали. Так, у червні 2016 року Скабєєва брала інтерв'ю у німецького журналіста Гайо Зеппельта, який зняв документальний фільм про допінговий скандал в олімпійській збірній Росії. В результаті Зеппельт перервав інтерв'ю та вигнав знімальну групу на чолі зі Скабеєвою з готельного номера, який він орендував.

2015 року, під час найтяжчих для української делегації перемовин у Мінську, Ольга Скабєєва, ігноруючи заборону на інтерв'ю, кинулася до Петра Порошенка з мікрофоном та камерою і була нейтралізована охоронцем. Цей інцидент свого часу наробив багато галасу.

2018 року у Скабєєвої стався конфлікт із Борисом Березою в ПАРЄ, де українці відмовлялися спілкуватися та давати коментарі кремлівським журналістам, але Ольга Скабєєва та її колеги завзято їх переслідували. Як наслідок, Береза привітав на камеру прихильників Бориса Нємцова (опозиційного політика, вбитого путінським режимом) з його днем народження та кинув мікрофон на підлогу. Потім вся делегація заспівала для глядачів Скабєєвої гімн України.

2021 року до Мережі потрапив ролик, який швидко став вірусним, про те, як пропагандистка "готує" експертів перед ефіром свого ток-шоу, дає їм настанови, про що говорити і як саме потрібно це робити.

Телеведучій заборонено в'їзд до України. Також після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року Європейський Союз запровадив проти неї персональні санкції, їй тепер заборонено в'їзд до країн Євросоюзу.

Проте у себе на батьківщині Скабєєва входить до десятки журналістів, які користуються найбільшою повагою та довірою.

Не менш цікавим персонажем є й чоловік Скабєєвої — Євген Попов, з яким пропагандистка веде свою передачу на каналі "Росія-1". 2012 року Попов переміг на виборах до Державної думи VIII скликання від партії "Єдина Росія", основну частину голосів, як кандидат, він отримав у результаті електронного голосування, читай — фальсифікацій, а потім обійняв посаду заступника голови Комітету Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку.

Ольга Скабеєва та Євген Попов

Для Попова шлюб зі Скабєєвою — не перший, першою дружиною пропагандиста була журналістка Анастасія Віталіївна Чуркіна, яка працювала американським кореспондентом телеканалу Russia Today, очолюваного відомою Маргаритою Симоньян.

Але найцікавіше в цій історії навіть не це. Анастасія Чуркіна є донькою російського дипломата, постійного представника Росії при ООН 2006-2017 років Віталія Чуркіна, брехня та маніпуляції якого під час анексії Криму та початку війни в Україні 2014 року пам'ятають мільйони українців.

Віталій Чуркін / Getty Images

Також думаємо, вам буде цікаво подивитися ролик фонду Олексія Навального про те, як у Росії сплачують за продаж совісті, а іноді й здорового глузду. Спойлер — сплачують більш ніж щедро. За свою брудну роботу Попов та Скабєєва отримують чималі гроші, які вкладають в елітну нерухомість.

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