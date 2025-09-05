ТСН у соціальних мережах

"Залиште її у спокої": колишній перукар принцеси Діани виступив з різкою підтримкою на адресу принцеси Кейт

Цього тижня принцеса Уельська дебютувала зі світлішим відтінком волосся, коли вони з принцом Вільямом повернулися до виконання королівських обов’язків після літніх канікул.

Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Колишній перукар принцеси Діани, який працював з нею від 1990-го до 1997 року — Сем Макнайт — висловився про новий образ Кейт Міддлтон, що викликав бурхливі обговорення в західній пресі. Нагадаємо, Макнайт та принцеса Діана вперше зустрілися під час знімання для британського Vogue, після чого стиліст надихнув принцесу на створення короткої стрижки, яка згодом стала її фірмовою.

У різкому пості в Instagram Макнайт дорікнув усім, хто критикує зовнішній вигляд Кейт.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

«Я шокований, з жахом стривожений і обурений усіма цими мерзенними коментарями на адресу принцеси Уельської, — написав він. — Волосся жінки — це дуже особисте для неї, це її броня, захист, впевненість та багато іншого. Я не можу повірити, наскільки злими і позбавленими будь-якої емпатії є ці коментарі, більшість з яких, мабуть, належать іншим жінкам, які нападають на іншу вразливу молоду жінку, у якої немає вибору через те, за кого вона вийшла заміж, і тієї ролі, яку вона взяла на себе, щоб сміливо постати перед публікою».

Макнайт також згадав у своєму посланні той факт, що нещодавно принцеса пройшла лікування від раку.

Такий вигляд принцеса Кейт мала раніше / © Getty Images

Такий вигляд принцеса Кейт мала раніше / © Getty Images

«Упевнений, вона хотіла б триматися подалі від публічної арени. Вона блискуче, тихо і безкорисливо представляла нашу країну, ту м’яку силу, яка в нас усе ще є як у нації. Рак впливає на людей по-різному, але змінює життя кожного. Так що ЗАЛИШТЕ ЇЇ У СПОКОЇ. Ганьба ВАМ», — написав він.

Нагадаємо, у березні 2024 року Кейт повідомила, що проходить лікування від раку, а в січні 2025 року вона з «полегшенням» повідомила, що зараз у неї ремісія.

Принцеса Уельська в лікарні / © Getty Images

Принцеса Уельська в лікарні / © Getty Images

Під час королівського візиту до місцевої лікарні на початку цього року принцеса Кейт розповіла про свій досвід, сказавши пацієнтці, що їй «не довелося» проходити курс лікування холодними шапочками — процедуру, яка допомагає знизити ризик випадіння волосся — під час лікування раку.

Нагадаємо, ще влітку публіка звернула увагу, що Кейт пофарбувала волосся у світліший відтінок. Очевидно, не всім її шанувальникам така зміна в образі припала до душі.

