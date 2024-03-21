Замах на принцесу Анну: дочка королеви Єлизавети II дивом залишилася живою

Того вечора 24-річна принцеса і її перший чоловік капітан Марк Філліпс, поверталися до Букінгемського палацу з благодійного заходу. Подружжя їхало на лімузині з водієм, коли їх обігнала інша машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій автомобіля вискочив і почав стріляти по лімузину, в якому перебувала принцеса і її чоловік.

Принцеса Анна перебувала в чорному автомобілі / Фото: Getty Images

Охоронець принцеси вийшов з автомобіля, щоб захистити Анну і знешкодити злочинця. Поблизу того вечора опинився колишній боксер у важкій вазі Ронні Рассел. Він завдав злочинцеві два удари в голову, а сам отримав вогнепальне поранення у відповідь.

В результаті злочинцем виявився 26-річний Ян Болл, безробітний чоловік, який незабаром був затриманий. Наступного дня, 21 березня 1974 року народження, він постав перед судом. Він зізнався, що мав намір викрасти принцесу Анну з метою викупу, який повинен був скласти близько 2-3 мільйонів фунтів стерлінгів. Гроші Болл збирався передати Національній службі охорони здоров'я. За рішенням суду чоловік був відправлений на лікування до психіатричної клініки.

Принцеса Анна відвідує в лікарні свого охоронця Джеймса Бітона / Фото: Getty Images

Ронні Рассел був нагороджений Медаллю Георга, яку вручають здебільшого цивільним особам, які продемонстрували надзвичайну відвагу і мужність. Вона була заснована королем Георгом VI 1940 року, в розпал бомбардувань Лондона німецькою авіацією. Медаль чоловікові вручила королева Єлизавета II, в своїй промові вона сказала: "Медаль вам вручає королева, але я хотіла б подякувати вам як мати Анни".

Принцеса Анна виходить з лікарні / Фото: Getty Images

2020 року Ронні Рассел був змушений виставити цю медаль на аукціон, оскільки мав серйозні проблеми зі здоров'ям і фінансами. Він говорив, що ніколи б не став продавати медаль, якби у нього дійсно не було потреби в грошах. Зараз чоловікові 73 роки, він живе в Брістолі. Принцесі Анні цього року виповниться 74 роки.

Ронні Рассел / Фото: Getty Images

Після того, як Анна і її чоловік були доставлені до палацу, принцеса зробила заяву, в якій сказала: "Ми дякуємо Богові за те, що він допоміг нам залишитися неушкодженими. Ми турбуємося за життя тих, хто поранений, включаючи нашого шофера пана Каллендера і інспектора Бітона". Всі зазначили, з якою гідністю були вимовлені ці слова.

Раніше ми розповідали, коли члени британської королівської родини були в небезпеці.

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