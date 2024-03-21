Замах на принцесу Анну: дочка королеви Єлизавети II дивом залишилася живою

50 років тому 20 березня 1974 на єдину дочку королеви Єлизавети II — принцесу Анну — було скоєно замах.
Того вечора 24-річна принцеса і її перший чоловік капітан Марк Філліпс, поверталися до Букінгемського палацу з благодійного заходу. Подружжя їхало на лімузині з водієм, коли їх обігнала інша машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій автомобіля вискочив і почав стріляти по лімузину, в якому перебувала принцеса і її чоловік.
Охоронець принцеси вийшов з автомобіля, щоб захистити Анну і знешкодити злочинця. Поблизу того вечора опинився колишній боксер у важкій вазі Ронні Рассел. Він завдав злочинцеві два удари в голову, а сам отримав вогнепальне поранення у відповідь.
В результаті злочинцем виявився 26-річний Ян Болл, безробітний чоловік, який незабаром був затриманий. Наступного дня, 21 березня 1974 року народження, він постав перед судом. Він зізнався, що мав намір викрасти принцесу Анну з метою викупу, який повинен був скласти близько 2-3 мільйонів фунтів стерлінгів. Гроші Болл збирався передати Національній службі охорони здоров'я. За рішенням суду чоловік був відправлений на лікування до психіатричної клініки.
Ронні Рассел був нагороджений Медаллю Георга, яку вручають здебільшого цивільним особам, які продемонстрували надзвичайну відвагу і мужність. Вона була заснована королем Георгом VI 1940 року, в розпал бомбардувань Лондона німецькою авіацією. Медаль чоловікові вручила королева Єлизавета II, в своїй промові вона сказала: "Медаль вам вручає королева, але я хотіла б подякувати вам як мати Анни".
2020 року Ронні Рассел був змушений виставити цю медаль на аукціон, оскільки мав серйозні проблеми зі здоров'ям і фінансами. Він говорив, що ніколи б не став продавати медаль, якби у нього дійсно не було потреби в грошах. Зараз чоловікові 73 роки, він живе в Брістолі. Принцесі Анні цього року виповниться 74 роки.
Після того, як Анна і її чоловік були доставлені до палацу, принцеса зробила заяву, в якій сказала: "Ми дякуємо Богові за те, що він допоміг нам залишитися неушкодженими. Ми турбуємося за життя тих, хто поранений, включаючи нашого шофера пана Каллендера і інспектора Бітона". Всі зазначили, з якою гідністю були вимовлені ці слова.
Раніше ми розповідали, коли члени британської королівської родини були в небезпеці.
Читайте також: