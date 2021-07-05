Замінила Шарлін: Шарлотта Казірагі разом з князем Альбером II на спортивному заході

Князь Монако Альбер II вийшов у світ в супроводі своєї племінниці.

Його Високість Альбер II і Шарлотта Казірагі були присутні на 15-му міжнародному турнірі зі стрибків у воду в Монте-Карло. Захід відбувся 2 липня, в день, коли князь Монако і його дружина княгиня Шарлін святкували 10-річчя від дня свого одруження. Княгиня, як повідомляв палац, зараз перебуває в ПАР, де проходить курс відновлення після декількох операцій. Які саме втручання робили Шарлін, не повідомляється.

Шарлотта Казірагі і князь Альбер II / Getty Images

Також читайте Нова заява палацу: княгині Шарлін зробили дві операції

Тим часом князь Альбер II разом із Шарлоттою Казірагі потрапили в об'єктиви преси. 34-річна Шарлотта була в білій твідовій сукні, схоже, від Chanel і босоніжках від цього ж французького бренду на платформі. У неї був яскравий манікюр, кілька браслетів на зап'ястях, підвіска з серцем на шиї, волосся вона розпустила, а макіяж зробила легкий, але досить виразний.

Шарлотта Казірагі / Getty Images

Днем раніше Шарлотта була присутня на турнірі разом зі своєю мамою принцесою Кароліною Ганноверською і старшим сином Рафаелем.

Шарлотта Казірагі з сином Рафаелем і її мама принцеса Кароліна / Getty Images

Читайте також: Нове обличчя Chanel: монакська спадкоємиця Шарлотта Казірагі в ролику французького Модного дому

Весілля княгині Шарлін і князя Альбера II (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання