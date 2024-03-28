Заміщає Чарльза: королева Камілла у гарному аутфіті прибула на службу напередодні Великодня

Щороку згідно з традицією у четвер, перед Великоднем монарх роздає спеціальні монети, відомі як "Чисті гроші", щоб відзначити людей за визначне християнське служіння своїм громадам.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла роздасть спеціальні монети, відомі як "Чисті гроші" на службі у Вустерському соборі / Фото: Associated Press

Торік це робив король Чарльз, тоді Камілла його супроводжувала у Йоркському соборі. Цього року король пропускає захід через рекомендацію його лікарів мінімізувати публічні контакти і цю місію перебирає його дружина Камілла. Цей день називається Royal Maundy.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні знаменна подія для Камілли, адже вона вперше сама роздаватиме гроші у міському соборі. Це також безпрецедентна подія, оскільки, коли королева Єлизавета II не могла бути присутньою на такій службі, її заміняв або син-спадкоємець, або королева-мати Єлизавета (у більш ранні роки), але ніколи цього не робив її чоловік принц Філіп. У випадку з Каміллою спадкоємець Чарльза – принц Вільям – прийти на допомогу також не зміг, оскільки він підтримує свою дружину Кетрін під час її лікування раку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

76-річна Камілла сьогодні мала урочистий вигляд у кремово-білому пальті від Fiona Clare, яке вона поєднувала з коричневим пухнастим капелюхом з широкими полями та бежевими високими чоботями на підборах. В руках у королеви була невелика сумка і вона одягла чорні шкіряні рукавички. Камілла зробила зачіску та макіяж, на комір пальта прикріпила дві квіткові брошки з кольорового каміння і одягла золоті сережки з діамантами.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

До речі, у такому образі королева Камілла вже неодноразово з'являлася на публіці, наприклад, коли відвідувала з королем Колчестерський замок у Колчестері.

Також під час служби показали звернення короля. У заздалегідь записаному посланні Чарльз сказав, що Ісус подав "приклад того, як ми повинні служити і піклуватися одне про одного", і що як нація "ми потребуємо і отримуємо велику користь від тих, хто простягає нам руку дружби, особливо під час потреби". Хоча король безпосередньо не говорив про здоров'я його та його невістки, його слова були витлумачені як роздуми про реакцію нації на проблеми його та Кейт, які продовжують лікування від раку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: